В Северной Осетии водитель с трактором упал в каньон: спасатели не могут найти мужчину

Глубина каньона более 40 метров. Фото: МЧС Северной Осетии

26 июля 2021 года в Северной Осетии трактор с водителем в кабине упал в каньон с водой. Это произошло во время дорожных работ между поселками Мацута и Ахсау. Трактор нашли, а вот мужчину - нет.

- Организовано обследование места падения с целью обнаружения тракториста. К поисково-спасательным работам привлечено от МЧС России 13 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в МЧС по республике.

Известно, что глубина каньона - 40 метров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о падении автомобиля с подъемника в Кабардино-Балкарии. Женщина, которая была в машине, погибла на месте от травм. Трагедия не оставила общественность равнодушной, история журналистки разлетелась по СМИ.

Женщина упала с огромной высоты, когда поднимала машину на специальном приемнике. Возбуждено уголовное дело, пока что нарушения найдены только в работе фирмы, которая оказывала услуги транспортировки. Но виновных может быть больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналистка и бизнесвумен в прошлом: что известно о погибшей в горах КБР ставропольчанке

Высота платформы, с которой упал автомобиль Наталии Мхоян - около 60 метров (подробнее).