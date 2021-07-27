На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 310 человек

На Ставрополье растет число зараженных коронавирусом. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 310 человек. За весь период пандемии заболело 63342. Число тех, кто сумел преодолеть коронавирус, вновь увеличилось и уже превысило 56,3 тысячи человек.

В том числе, за минувший день сняли с медицинского наблюдения 116 пациентов. Заболевшим оказывается медицинская помощь.

Но инфекция пока не отступила. К сожалению, 7 человек с подтвержденным диагнозом скончались, хотя врачи сделали все для их спасения. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Защитить здоровье должна помочь вакцинация. Иммунизационная кампания в крае продолжается. Берегите себя и близких! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.