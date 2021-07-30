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Общество30 июля 2021 16:53

В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 63 человека

За весь перид в крае число зараженных достигло 64282
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Ставрополь снова лидирует по числу заболевших коронавирусом в регионе. За сутки диагноз подтвердился у 63 человек. Число зараженных достигло 12323.

На втором месте оказался город Невинномысск. Там, за сутки заболело 36 человек. А за весь период – 3415.

На третьем месте расположился Георгиевский городской округ. Там заболело 25 местных жителей. Число зараженных в округе достигло 3431.

За весь перид в крае число зараженных достигло 64282.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что прививки против коронавируса в нашем крае сделали 542 тысячи человек. Напомним, что иммунизация бесплатна и доступна для всех. На сегодняшний день в нашем крае доступны уже четыре отечественные вакцины, и новые поставки впереди.