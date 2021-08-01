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Общество1 августа 2021 9:43

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 314 человек

Число зараженных достигло 64912
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 314 человек. Число зараженных достигло 64912. К сожалению, продолжают умирать пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Так, за вчерашний день скончались еще 7 человек. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, продолжает ежедневно расти. За прошедшие сутки выписано ещё 106 человек. Таким образом, за весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже 56902 пациента. Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано более 2 миллионов 197 тысяч тестов. - Вместе с тем, ситуация остается непростой. За прошедший день зарегистрированы и новые летальные исходы. Глубоко соболезную родным скончавшихся пациентов, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.