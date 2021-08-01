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Происшествия1 августа 2021 12:30

В Пятигорске мужчина сбросил на иномарку соседки пятикилограммовый металлический блин от штанги

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел в Пятигорске. Там местный житель сбросил на иномарку пятикилограммовый металлический блин от штанги советских времен из окна своей квартиры на пятом этаже.

Хозяйка машины написала заявление в полицию, оценив причиненный машине материальный ущерб как значительный.

По данным пресс-службы краевого управления МВД России, повреждено лобовое стекло, капот и пластмассовые детали. Правоохранители установили личность злоумышленника.

Им оказался 37-летний мужчина. Свой поступок он не смог объяснить правоохранителям во время допроса.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».