В Пятигорске мужчина сбросил на иномарку соседки пятикилограммовый металлический блин от штанги

Инцидент произошел в Пятигорске. Там местный житель сбросил на иномарку пятикилограммовый металлический блин от штанги советских времен из окна своей квартиры на пятом этаже.

Хозяйка машины написала заявление в полицию, оценив причиненный машине материальный ущерб как значительный.

По данным пресс-службы краевого управления МВД России, повреждено лобовое стекло, капот и пластмассовые детали. Правоохранители установили личность злоумышленника.

Им оказался 37-летний мужчина. Свой поступок он не смог объяснить правоохранителям во время допроса.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».