Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 1891

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За вчерашний день скончались еще 7 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в нашем регионе достигло 1891.

- И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае ежедневно пользуется всё больше людей. Спасибо всем, кто проявляет сознательность! Берегите себя и близких! – написал глава региона на своей странице в сети.