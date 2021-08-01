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Общество1 августа 2021 14:26

Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 1891

За сутки скончались еще 7 пациентов
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За вчерашний день скончались еще 7 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в нашем регионе достигло 1891.

- И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае ежедневно пользуется всё больше людей. Спасибо всем, кто проявляет сознательность! Берегите себя и близких! – написал глава региона на своей странице в сети.