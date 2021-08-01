В Ставропольском крае готовится масштабная реконструкция Невинномысского канала

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

На Ставрополье готовится реконструкция и благоустройство одного из самых важных гидротехнических сооружений — Невинномысского канала.

Эта тема стала главной на встрече главы Невинномысска Михаила Миненкова с директором Невинномысского филиала «Управление «Ставропольмелиоводхоз» Арсеном Темировым.

По словам главы промышленной столицы края, были рассмотрены технические моменты проектной документации, план реконструкции Невинномысского канала с восстановлением русла реки в пределах проектного профиля.

Помимо этого, обсудили работу каналов оросительной сети, которые вошли в план реконструкции. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Инстаграм.

Тем временем в администрации Невинномысска напомнили, что канал обеспечивает водозабор из реки Кубань и питает водой более трети всех городов и населенных пунктов Ставрополья. Благодаря работе Невинномысского канала, воду также получают Республика Калмыкия и Ростовская область.