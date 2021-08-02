В Чечне бабушка избивала и поила "Нафтизином" малолетних внуков

В Грозном возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Подозреваемой стала бабушка потерпевших, передает пресс-служба прокуратуры Чечни.

Следователи установили, что 53-летняя женщина систематически избивала неродных внуков, пока дома не было их матери. Кроме того, она насильно поила детей "Нафтизином". Отметим, что детям два и четыре года.

- Судом по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, женщина заключена под стражу. Кроме того, в ходе общенадзорной проверки будет дана принципиальная оценка работе субъектов профилактики, направленной на своевременное выявление семей, находящихся в социально опасном положении. Ход и результаты проверки, а также расследования уголовного дела взяты на контроль, - сказано в сообщении прокуратуры.