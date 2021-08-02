Аграрии Ставрополья собрали и обмолотили 8,2 млн тонн зерна

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края сообщили, что аграрии региона собрали и обмолотили больше 8,2 миллионов тонн зерна. Уборка и обмол закончен на 96%.

- При средней урожайности 38 ц/га намолот составил свыше 8,2 миллиона тонн зерна. Работы продолжаются в шести территориях края, - заявил министр Владимир Ситников.

Уже к концу этой недели большая уборочная кампания подойдет к концу. Далее начнется этап реализации зерна - большинство предназначено для экспорта в другие регионы России.

Помимо зерна аграрии собирают с открытого грунта овощи: картофель, морковь, свеклу и т.д. Эксперты оценивают урожайность текущего года на 15 - 20% выше показателей 2020. Эту продукцию будут реализовывать на внутренних рынках и ярмарках региона.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал свою оценку уборочной кампании и урожайности 2021 года. По его словам, в этот раз аграрии показали не лучшие результаты.