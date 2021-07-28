Губернатор Ставрополья посчитал нынешний урожай не лучшим результатом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" заявил, что показатели урожая 2021 года нельзя назвать лучшими. Аграрии собрали и смолотили около 7 млн тонн зерна.

- Результат неплохой, но не лучший. Мы имели в 2017-2018 годах более хорошие результаты по урожаю. В целом, дожди конца мая и июня нас сильно выручили. Озимым не хватило влаги, а озимые сейчас очень хорошо дают, - прокомментировал Владимиров.

Напомним, на сегодняшний день план жатвы 2021 года выполнили в Левокумском, Буденновском, Нефтекумском, Курском, Апанасенковском, Арзгирском и Степновском округах Ставропольского края. В каждом из них собрали от 100 до 300 тысяч тонн зерна.