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Общество28 июля 2021 18:13

Губернатор Ставрополья посчитал нынешний урожай не лучшим результатом

Он оценил ход уборочной кампании региона
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" заявил, что показатели урожая 2021 года нельзя назвать лучшими. Аграрии собрали и смолотили около 7 млн тонн зерна.

- Результат неплохой, но не лучший. Мы имели в 2017-2018 годах более хорошие результаты по урожаю. В целом, дожди конца мая и июня нас сильно выручили. Озимым не хватило влаги, а озимые сейчас очень хорошо дают, - прокомментировал Владимиров.

Напомним, на сегодняшний день план жатвы 2021 года выполнили в Левокумском, Буденновском, Нефтекумском, Курском, Апанасенковском, Арзгирском и Степновском округах Ставропольского края. В каждом из них собрали от 100 до 300 тысяч тонн зерна.