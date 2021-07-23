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Экономика23 июля 2021 19:36

Семь городских округов Ставрополья завершили сбор зерна 2021 года

Аграрии выгрузили от 100 до 300 тысяч тонн пшеницы в каждом муниципалитете
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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План жатвы 2021 года выполнили в Левокумском, Буденновском, Нефтекумском, Курском, Апанасенковском, Арзгирском и Степновском округах Ставропольского края. В каждом из них собрали от 100 до 300 тысяч тонн зерна.

Пока что лидером является Ипатовский муниципалитет, который даже не завершил уборку. Аграрии округа смогли отгрузить более 700 тысяч тонн продукции.

- На сегодняшний день в крае намолочено 7,35 миллиона тонн зерна. В основном это продовольственная пшеница. Аграрии края при средней урожайности зерновых колосовых 37,5 центнера с гектара убрали 87 процентов от общей площади. К началу августа в регионе полностью завершится жатва-2021, - рассказал глава минсельхоза региона Владимир Ситников.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре во время уборки ячменя. Огонь уничтожил 130 гектаров полей и нанес существенный вред сельскому хозяйству.