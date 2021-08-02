Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 16:47

В Лермонтове починят 3,5 км дорог почти за 40 миллионов рублей

Работы пройдут по трем улицам города и завершатся уже в 2021 году
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила, что из регионального бюджета выделили почти 40 млн рублей на ремонт дорог в Лермонтове.

Работы пройдут по улицам Октябрьской, Ленина и Степной. Здесь обновят асфальт, обустроят обочины и т.д.

- Одной из важнейших задач успешного социально-экономического развития городов и сел является создание условий для комфортного проживания населения. Это предполагает, в том числе, обновление и улучшение улично-дорожной сети, - отметил министр Евгений Штепа.

Всего в 2021 году починят более 600 километров региональных дорог.