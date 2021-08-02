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Общество2 августа 2021 16:56

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров возложил цветы в честь погибших десантников

Он почти память героев в День ВДВ
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров возложил цветы к мемориалу в честь погибших героев-десантников. Он посетил 247-й Гвардейский десантно-штурмовой Кавказский Казачий полк в Ставрополе.

- Мы гордимся мужеством и доблестью воинов в голубых беретах. Но отдавая дань уважения тем, кто сегодня в строю, важно помнить всех ветеранов ВДВ, а также десантников, отдавших жизнь за Отчизну в вооруженных конфликтах последних десятилетий, - заявил Владимиров.

Сегодня отмечается 91-я годовщина образования воздушно-десантных войск. Губернатор и другие участники мероприятия почтили память героев-десантников, возложив цветы на их аллее.