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Общество2 августа 2021 17:22

Правительство Ставрополья сформировало список поручений после "Прямой линии"

Губернатор выслушал вопросы и просьбы о помощи местных жителей и поручил решить проблемы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В правительстве Ставропольского края составили перечень поручений после "Прямой линии" с губернатором региона Владимиром Владимировым. Все озвученные в прямом эфире проблемы задокументированы, а чиновники обязаны их выполнить.

- Все проблемы, о которых говорят люди, – решаемы. И я прошу всех внимательно, по-человечески отнестись к каждой конкретной ситуации. Как, например, когда семье нужно устроить двух детей с разницей в возрасте в один детский сад. Здесь вообще не должно возникать никакого вопроса, нужно просто обеспечивать такую возможность. Прошу взять перечень обращений и тщательно отработать каждое из них, - заявил Владимиров.

Губернатор часто говорит о необходимости налаживания близкого контакта с местным населением. Только так возможна настоящая политика и решение реальных проблем региона.