В Железноводске займутся электроснабжением после жалобы губернатору на "Прямую линию"

Мэр Железноводска Евгений Моисеев заявил, что проблема с перебоями в электроснабжении - давняя. Он взял на личный контроль решение данной проблемы в микрорайоне Капельница, жительница которого позвонила на "Прямую линию" с губернатором Ставрополья.

- Ветхие электрические сети находятся на балансе районных электросетей города Минеральные Воды. Попросил жителей Капельницы сообщать мне все даты и время отключений, чтобы можно было отработать с министерством эту проблему. Конечно, поручение, которое дал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, поможет разобраться с ней намного быстрее, - заявил Моисеев.

Напомним, 28 июля 2021 года состоялась "Прямая линия" с губернатором региона Владимиром Владимировым. Он ответил на животрепещущие вопросы и поручил решить проблемы, с которыми к нему обратились.

Например, Владимиров заявил, что проблема завода "Кавминводы", который оказался на грани банкротства из-за частного собственника, практически решена.