Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 10:05

Губернатор Ставрополья выступил против обсуждения личной жизни главы УГИБДД Сафонова

Владимиров осудил тех, кто смакует нюансы личной жизни фигуранта дела
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Глава Ставрополья во время «Прямой линии» прокомментировал ажиотаж, связанный с задержанием начальника краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова.

Владимир Владимиров подчеркнул, что ситуацию нужно разбирать в правовом поле, и осудил тех, кто смакует нюансы личной жизни фигуранта дела.

- Я на днях прочитал, что в соседнем регионе такое же дело. Но почему-то никто не показывает, ни домов, ни жилищ – видимо, отыгрываются на нашем крае. Я не люблю, когда на моем крае отыгрываются, – отметил губернатор.

Напомним, речь идет о коррупционном скандале, в котором главным фигурантом стал начальник отдела ГИБДД региона Алексей Сафонов. Он подозревается в многомиллионных взятках, но мужчина прославился своим особняком, который сравнится только с домом цыганского барона.