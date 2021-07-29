Губернатор Ставрополья выступил против обсуждения личной жизни главы УГИБДД Сафонова

Глава Ставрополья во время «Прямой линии» прокомментировал ажиотаж, связанный с задержанием начальника краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова.

Владимир Владимиров подчеркнул, что ситуацию нужно разбирать в правовом поле, и осудил тех, кто смакует нюансы личной жизни фигуранта дела.

- Я на днях прочитал, что в соседнем регионе такое же дело. Но почему-то никто не показывает, ни домов, ни жилищ – видимо, отыгрываются на нашем крае. Я не люблю, когда на моем крае отыгрываются, – отметил губернатор.

Напомним, речь идет о коррупционном скандале, в котором главным фигурантом стал начальник отдела ГИБДД региона Алексей Сафонов. Он подозревается в многомиллионных взятках, но мужчина прославился своим особняком, который сравнится только с домом цыганского барона.