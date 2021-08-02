Прокуратура Ингушетии помогла 79 сотрудникам университета восстановить трудовые права

В пресс-службе прокуратуры Ингушетии сообщили, что ведомство смогло восстановить в правах 79 работников Научной библиотеки ФГБОУ ВО "Ингушский Государственный Университет". Ректор незаконно заключил с ними трудовые договоры с обговоренным сроком - то есть срочные договоры.

Срочные договоры заключаются только в особых случаях. 79 работников получили документы, которые действовали до 31 июля 2021 года. Они не имели прав и гарантий, которые дает бессрочный трудовой договор.

Прокуратура Ингушетии выслала протест на имя ректора университета. В итоге работников восстановили в трудовых правах, на бывшего ректора завели административное дело по статье "Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора" и направили материалы в Госинспекцию труда по республике.

Это не единственное нарушение в этом университете: этим 79 работникам не выплатили заработную плату в срок - за три дня до отпуска, а сделали это позже. За это ответил главный бухгалтер - возбудили административное дело.