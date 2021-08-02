Чиновник из Дагестана использовал затопление от дождей и нажился на 34 млн

В правоохранительных органах Дагестана сообщили, что местный чиновник подозревается в мошенничестве на 34 миллиона рублей. Он воспользовался потопом о в 2019 году и оформил денежную помощь для местных жителей, чьи дома якобы затопило.

- По версии следствия, Магомед Загиров после обильных ливней и града, прошедших в начале мая 2019 года в районе и спровоцировавших сели, составил акты обследования 16 домов в разных селах, в которые внес ложные сведения о сильной степени их повреждения, - цитирует слова своего источника ТАСС.

После фиктивных обращений для помощи жильцам из резервного фонда правительства республике перечислили более 34 миллиона рублей. Следствие полагает, что чиновник и несколько пока еще неизвестных лиц присвоили эти деньги себе.

Пока что официального подтверждения МВД нет.