Губернатор Ставрополья поручил ускорить стройку корпуса детского сада в ауле Новкус-Артезиан

Владимир Владимиров 2 августа обсудил с руководством компании, что для этого надо сделать и как работы ускорить

В ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа добавляют пристройку к местному детскому саду. В результате, садик сможет принимать на 50 малышей больше. - Объект, которого здесь ждут очень многие семьи, обязательно должен быть построен и введен в эксплуатацию, - прокомментировал глава региона во время рабочей встречи в этом населенном пункте.

Владимир Владимиров 2 августа обсудил с руководством компании, что для этого надо сделать и как работы ускорить. Губернатор Ставрополья дал строителям установку закончить детсад в 2021 году.

- Такое же оперативное совещание провели в селе Ачикулак. Здесь строим новый детский сад на 100 мест. Подрядчику надо серьезно поторопиться с выполнением работ. Проговорили, как ему помочь и где подтолкнуть, - добавил Владимир Владимиров.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 2 августа посетил аул Артезиан-Мангит, который находится в Нефтекумском городском округе, где проверил темпы строительства нового фельдшерско-акушерского пункта.

Сейчас медики в этом населенном пункте временно принимают пациентов в здании сельского клуба. Однако уже в 2021 году новый ФАП должны сдать в эксплуатацию.

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