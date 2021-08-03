В Ингушетии на большом экране покажут финальную схватку Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио

В столице Ингушетии у подножия башни «Согласия» установят уличный экран, на котором будут транслировать финальную схватку ингушского спортсмена Мусы Евлоева с борцом из Армении Артуром Алексаняном. Об этом на своей странице в Инстаграм написал столичный градоначальник Усман Аушев.

— Благодаря этому жители и гости столицы смогут пережить всю атмосферу и напряжение, царящие на борцовском ковре, в прямом эфире, — прокомментировал мэр ингушской столицы.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Олимпиаду в Токио-2020 россиянин Мусса Евлоев отправился в статусе однозначного лидера сборной. Хотя несколько лет назад после тяжелой травмы на соревнованиях многие считали, что борец с трудом сможет ходить.

И хотя родился Евлоев в Ингушетии, сегодня живет и тренируется в Калининграде. На Олимпиаде он представляет не только Калининградскую область, но еще и Москву, где, кстати, живут родители борца.