И хотя родился Евлоев в Ингушетии, сегодня живет и тренируется в Калининграде Фото: REUTERS

На летней Олимпиаде в Токио 3 августа 2021 года разыграли медали по мужской греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Россию представил капитан сборной, 28-летний борец из Ингушетии Муса Евлоев.

В финале его соперником станет олимпийский чемпион 2016 года, бронзовый призер Олимпиады-2012, трехкратный чемпион мира и многократный чемпион Армении 29-летний Артур Алексанян.

Кубок мира-2020. Фото: личная страница Мусы Евлоева в соцсети

Юниором Муса Евлоев стал чемпионом Европы в 2012 и 2013 годах, уже на взрослом уровне трижды выигрывал чемпионаты России. Дважды завоевывал титул чемпиона мира (2018 и 2019). Борец выиграл три Кубка мира и три Кубка европейских наций, а также неоднократно занимал призовые места на престижных турнирах, таких как Гран-при Ивана Поддубного.

Борец в 2015 году. Фото: личная страница Мусы Евлоева в соцсети

На Олимпиаду в Токио-2020 россиянин отправился в статусе однозначного лидера сборной. Хотя несколько лет назад после тяжелой травмы на соревнованиях многие считали, что борец с трудом сможет ходить.

Чемпионат Мира в Нур-Султане. Фото: личная страница Мусы Евлоева в соцсети

И хотя родился Евлоев в Ингушетии, сегодня живет и тренируется в Калининграде. На Олимпиаде он представляет не только Калининградскую область, но еще и Москву, где, кстати, живут родители борца.

Фото: личная страница Мусы Евлоева в соцсети

В Ингушетии еще ребенком Муса ходил с братом Исой на бокс. Когда же тот уехал, переключился на греко-римскую борьбу и занимался под началом Владимира Хромова. В одном из интервью Муса признался, что пошел в спорт, чтобы похудеть. Но в итоге с юных лет стал выступать в весовых категориях 96-98 кг. Как объяснил сайту stav.kp.ru брат борца, это тренер принял решение «искусственно перевести Мусу в тяжеловеса». Как видим, не прогадал.

Борец не женат, и детей у него нет. Все свободное время Евлоев тренируется.

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