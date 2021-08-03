«Выгонял его из зала»: первый тренер Мусы Евлоева прокомментировал победу борца на Олимпиаде в Токио

Муса Евлоев до ночи был готов оставаться в зале Фото: REUTERS

Ингушский борец Муса Евлоев 3 августа 2021 года завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Так, в финальном поединке в весовой категории до 97 кг российский спортсмен встретился с представителем Армении Артуром Алексаняном. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу Мусы Евлоева.

«КП-Cеверный Кавказ» поговорила с первым тренером чемпиона, который лучше всех знает слабые и сильные места. Напомним, после того, как Муса Евлоев переехал из Ингушетии в Калининград, начал тренироваться у Владимира Хромова. По словам родного брата спортсмена, именно этот тренер и привел Мусу в большой спорт.

- Он с первого дня выделялся среди всех моих подопечных трудолюбием, уважением к старшим, дисциплиной. Стремился быть лидером, слушал тренера, выполнял все задачи по-максимуму. Его не надо было подгонять, заставлять тренироваться. Наоборот, приходилось ругать, мол, «все, Муса, хватит. Тренировка уже закончилась». А он вместо этого оставался после заниматься и после тренировок. Приходилось его выгонять из зала, а то бы и до ночи оставался там. Вот это его трудолюбие и упорство и привело Мусу к ощутимому результату, - делится тренер Владимир Васильевич.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что после победы на Олимпиаде Муса приедет к первому тренеру Хромову в Калининград, чтобы вместе с ним на открытом воздухе сварить их фирменный плов и угостить многочисленных гостей, которые придут поздравить олимпийского чемпиона.