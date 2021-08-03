Наконец-то выпьет «Колы»!: брат олимпийского чемпиона Мусы Евлоева рассказал, от чего борец 3 года отказывался ради медали

Муса Евлоев с детства мечтал победить на Олимпиаде Фото: REUTERS

В Ингушетии готовятся с размахом встречать Мусу Евлоева, который завоевал олимпийское золото для России. В финальной схватке ингуш оказался сильнее 3-кратного чемпиона мира армянина Артура Алексаняна.

Напомним, что Ингушетия - это историческая родина спортсмена: там он родился, пошел в школу, начал заниматься спортом. Там в столице республике, 3 августа 2021 года, у подножия башни «Согласия» установили уличный экран, на котором транслировали финальную схватку ингушского спортсмена Мусы Евлоева.

- Благодаря этому жители и гости столицы смогут пережить всю атмосферу и напряжение, царящие на борцовском ковре, в прямом эфире, - прокомментировал мэр ингушской столицы.

«КП-Северный Кавказ» дозвонилась до Исы Евлоева, брата олимпийского чемпиона Мусы Евлоева, и узнала, как борец готовился к турниру и как его встретят на малой родине.

- У нас в Ингушетии находится наш частный дом, где под виноградником мы накроем столы и пригласим многочисленною родню, соседей и всех тех, кто переживал и болел за Мусу, - поделился Иса.

Он также рассказал, что Муса в детстве не любил учиться в школе, но был очень способным и легко запоминал любые стихотворения, правила. Когда получал двойку, принципиально ее исправлял, лишь бы его не ругали за это в школе.

- Жутко не любил, когда его ругают за двойку или тройку, исправлял успешно плохие оценки. Правда, больше брата тянуло в спортзал, а не за школьную парту. Муса любил плавать в речке, рос таким дворовым, подвижным пацаном. Помню, что по вечерам любил рассказывать о тренировках, а также обожал мясные блюда. Правда, в последнее время он очень жестко следит за питанием. Так, брат уже три года не может себе позволить выпить банку любимого газированного напитка детства – кока-колы, или, например, съесть пирожное, - рассказывает брат чемпиона.

По словам Исы, целеустремленный Муса с детства мечтал победить на Олимпиаде. И это событие он широко отметит в Калининграде, где живет в последнее время.

- У Мусы есть хорошая традиция. После каждого крупного соревнования он приезжает в гости к своему первому тренеру Владимиру Хромову в Калининград. Вместе они на открытом воздухе готовят их фирменный плов. В этот раз гостей на плов будет больше, - смеясь, делится Иса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи говорили, что не будет ходить. А борец Муса Евлоев взял золото Олимпиады в Токио

«КП» узнала, какой ценой ингушскому спортсмену досталась медаль (подробнее).

Пошел на борьбу худеть, а стал тяжеловесом: что известно о Мусе Евлоеве, медалисте Олимпиады в Токио

На Олимпиаду в Токио-2020 россиянин отправился в статусе однозначного лидера сборной. Хотя несколько лет назад после тяжелой травмы на соревнованиях многие считали, что борец с трудом сможет ходить (подробнее).