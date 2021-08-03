Врачи говорили, что не будет ходить. А борец Муса Евлоев взял золото Олимпиады в Токио

Муса Евлоев - олимпийский чемпион! Фото: REUTERS

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев взял золотую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020.

28-летний уроженец Ингушетии выступал в весовой категории до 97 кг и был единственным, кто представлял Россию в этом виде спорта в 1/2. По пути в финал он одолел Геогрия Мелиа из команды Грузии (3:1), венгра Алекса Секе (6:2) и польского спортсмена Тадеуша Михалика (7:1).

В самом начале карьеры Муса Евлоев получил серьезную травму Фото: REUTERS

В финале Муса встретился с 29-летним Артуром Алексаняном - олимпийским чемпионом 2016 года, бронзовым призером Олимпиады-2012, трехкратным чемпионом мира и многократным чемпионом Армении. Со счетом 5:1 россиянин победил!

На летнюю Олимпиаду в Токио-2020 Муса Евлоев ехал в статусе заслуженного мастера спорта и двукратного чемпиона мира. Чемпионат Европы среди юниоров Евлоев выиграл в 19 лет. С 20 лет стал участвовать в турнире Гран-при Ивана Поддубного, где гарантированно занимает призовые места.

Впервые чемпионом России по греко-римской борьбе Муса Евлоев стал в 21 год. Уже тогда он выступал в весовой категории до 98 кг (!) при росте ниже 180 см. На сегодня борец уже трехкратный чемпион России (2014, 2017, 2018). В 2016 году стал вторым. Кроме того, у Евлоева три Кубка мира (2013, 2017, 2020) и еще столько же - европейских наций.

Сегодня Муса Евлоев живет в Калининграде. Фото: личная страница борца в соцсетях

Как рассказал сайту stav.kp.ru его брат Иса, борец шел к успеху тернистым путем вопреки неутешительным прогнозам экспертов из-за травмы, полученной Мусой в самом начале карьеры.

- Он шел к успеху семимильными шагами, и в один момент на турнире у него колено вылетело из сустава (!). Все, кто там были, сказали: «Лишь бы ходить смог». Тренеры других спортсменов и врачи поставили крест на карьере Мусы. Брата прооперировали. Потом случился рецидив, и его положили на операционный стол снова. Личный тренер и главный тренер нашей сборной верили в него. Они знали, что Муса не бросит борьбу, - поделился с «КП» Евлоев-младший.

В одном из интервью Муса признался, что изначально увлекся борьбой, чтобы привести себя в форму. Сказал, что был «пухлым ребенком», поэтому таким способом решил сбросить лишние кило. Его брат Иса считает, что никаких проблем с лишним весом у Мусы не было.

На соревнованиях в 2015 году. Фото: личная страница борца в соцсетях

- Я думаю, Муса доволен тем, как выглядит сейчас. Я бы не сказал, что у него вообще были какие-то трудности с лишним весом. Да, был здоровый парень. Но без проблем.

Напротив, заметил брат борца, он изначально боролся в весе до 80 кг. Но тренер посчитал, что эта категория не для него и «искусственно перевел его в весовую категорию до 98 кг». Как видим, не прогадал.

- Поэтому можно заметить, что среди своих соперников Муса часто ниже. Стоит иногда на пьедестале с золотом, а его противники с серебром и бронзой все равно выше, - смеется Иса.

Серебряный призер Олимпиады в Токио-2020 не женат. На родине, в Ингушетии, в честь него обещают устроить большой праздник. Родители Мусы Евлоева живут в Москве. Брат говорит, они тоже пригласят гостей, чтобы вместе порадоваться за сына.

- У нас в Ингушетии находится наш частный дом, где под виноградником мы накроем столы и пригласим многочисленною родню, соседей и всех тех, кто переживал и болел за Мусу, - поделился Иса.

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