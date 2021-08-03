В Ингушетии победу Мусы Евлоева на Олимпиаде в Токио отметят праздничным салютом

Ровно в 22:00 в честь победы Мусы Евлоева в небе над столицей прогремит праздничный салют Фото: REUTERS

В столице Ингушетии Магасе прогремит салют, посвященный победе ингушского атлета Мусы Евлоева на XXXII Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в местной администрации.

- Ровно в 22:00 в честь победы Мусы Евлоева в небе над столицей прогремит праздничный салют, - прокомментировали там.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев взял золотую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. 28-летний уроженец Ингушетии выступал в весовой категории до 97 кг и был единственным, кто представлял Россию в этом виде спорта в 1/2.

По пути в финал он одолел Геогрия Мелиа из команды Грузии (3:1), венгра Алекса Секе (6:2) и польского спортсмена Тадеуша Михалика (7:1).

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