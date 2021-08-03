Владимир Путин нашел альтернативу курортам Краснодарского края на Кавказе

Владимир Путин во время встречи с Рашидом Темрезовым

Владимир Путин во время рабочей встречи с Рашидом Темрезовым отметил обустроенность туристических объектов и перспективность развития этого направления в Карачаево-Черкесии. По его мысли, республика - хорошая альтернатива курортам Краснодарского края.

- У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью, - сказал Владимир Путин.

А Темрезов отметил, что в год на курорты Карачаево-Черкесии приезжает более 1,5 млн человек. Хотя всего в республике живет не более 500 тысяч человек.

- Там очень большое развитие, это такой мультипликатор для развития малого и среднего предпринимательства, малого бизнеса, - добавил глава республики.

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