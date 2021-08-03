Еще один житель Ингушетии арестован за пособничество террористам

СУ СК России по Ингушетии сообщило, что местного жителя задержали по подозрению в пособничестве террористам. На него уже завели уголовное дело по статье "оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом".

- По данным следствия, с 2014 по 2015 год 36-летний житель республики оказывал пособничество находящимся в розыске за совершение преступлений террористического характера участникам НВФ, входящего в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ" (организация, запрещенная в России) путем перевозки на личном автотранспорте, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что жителя КЧР арестовали за то, что он воевал в Сирии на стороне террористов.