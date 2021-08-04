В Ставрополе установили городскую мебель на новой лесной дорожке

Привычный для жителей Ставрополя маршрут через лесной массив «Кругленький» станет еще комфортней. Так, на дорожке, соединившей улицы Лермонтова и Мира, установили фонари и новую городскую мебель.

Пока поставили только 4 комплекта, но скоро там появятся еще 12 фонарей, 6 лавочек и столько, же урн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

При прокладке тротуара через лес ни одного дерева не снесли и не спилили ни одной ветки.

Специалисты восстановили асфальтовое покрытие старой пешеходной дорожки, ведущей к лесу от жилых домов. А также восстановили газонную часть и обустроили парковку на 10 машиномест.

Ранее «КП» писала, что на улице Осетинской в Ставрополе ликвидировали стихийную парковку. На прилегающей к автодороге газонной части обустроили дополнительные парковочные места.