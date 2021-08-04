В Ставрополе задержали организатора акции с золотым унитазом в клетке

В Ставрополе задержали художника-скульптура Александра Чаплыгина, который решил провести акцию с золотым туалетом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Мужчина собрал инсталляцию в виде золотого унитаза, который забит монетами. Сам объект находится внутри клетки. Таким образом Чаплыгин указывал на преступность взяточничества. Однако после нескольких фотографий по городу художник повез унитаз в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Скриншот видео

- Данное произведение я хотел, чтобы они установили у себя на месте проведение суточного развода или на самом видном месте, чтобы каждый сотрудник, глядя на это произведение, понимал, что обогащение незаконным путем - тюрьма, - написал художник в соцсетях.

Полицейским не понравилась акция. Чаплыгина забрали в отдел полиции для установления личности. Позже, по его словам, против него возбудили уголовное дело за оскорбление сотрудников полиции.

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