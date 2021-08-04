Эксперт оценил важность встречи Путина с главой Карачаево-Черкесии

Рашид Темрезов

Во вторник в Москве Владимир Путин принимал главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Политики обсудили все важные вопросы - социальную сферу, туризм, аграрное дело и медицину. По мнению экспертов, встреча прошла хорошо.

- Его [Темрезова - Прим.] позиции в некоторых рейтингах начинали пошатываться. На эти сигналы могли отреагировать местные элиты и попробовать начать собственную игру. А подобного рода встречи с президентом в любом случае шлют сигнал, что это креатура федерального центра, и играть против него — все равно, что играть против федерального центра, - уверен политолог Павел Салин.

Индикатором развития КЧР можно считать замечание Путина. Президент заметил, что в республике достаточно развита инфраструктура, чтобы стать альтернативой курортам Краснодарского края.

- У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью, - сказал Путин.

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