На Ставрополье число круглосуточных пунктов вакцинации увеличено до 10

На Ставрополье число круглосуточных пунктов увеличено до 10, а время работы стационарных пунктов продлено до 21:00.

Вместе с тем для формирования коллективного иммунитета краю необходимо вакцинировать не менее 60% населения, или более 1,3 млн человек. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали около 570 тысяч жителей, из них порядка 447 тыс. вакцинацию завершили.

Ранее «КП» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Исследования выявляют новые факты заражений. Заболевшим оказывается медицинская помощь.

Врачи борются за жизнь каждого пациента. Но, к сожалению, за минувшие сутки произошло и несколько летальных исходов.

- Глубокие соболезнования родным и близким скончавшимся пациентов, - обратился Владимир Владимиров к землякам.