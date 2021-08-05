До конца недели на Ставрополье появятся дополнительные 194 ковид-койки

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников сообщил, что в ближайшие несколько недель коечный фонд для пациентов с COVID-19 увеличат еще на 10%.

- До конца недели мы открываем еще 194 койки. На следующей неделе - еще 200 коек, - заявил Колесников.

Ранее губернатор Ставрополья поручил расширить фонд, когда число инфицированных граждан в сутки подошло к отметке в 300 человек. Однако приходится снова пополнять коечный резерв.

На настоящий момент в крае действует больше 3,7 тысяч ковид-коек, а в общей сложности будет действовать около 4 тысяч 129 коек. С каждым новым днем Ставрополье устанавливает антирекорды по зараженным.

С начала пандемии на Ставрополье коронавирусной инфекцией заразились более 66,2 тысяч человек, из них почти 57,5 тысяч - выздоровели, умерли более 1,9 тысяч пациентов.