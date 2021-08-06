Найдено тело третьего подростка, утонувшего в Невинномысске

Спасатели нашли тело третьего подростка, утонувшего в Невинномысске 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

- 6 августа, в 16:10 в 900 метрах от места происшествия найдено тело 3 подростка, прокомментировали в региональном ведомстве.

С родителями всех умерших подростков работают профессиональные психологи.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что спасатели обнаружили тела двоих детей, которые находились в компании с третьим подростком. Напомним, в Невинномысске утонули трое школьников, катаясь в канале на надувной лодке. Четвертый парень из компании чудом выжил.

- Двое были в лодке, еще двое - на берегу. Они пустили судно на воду, попытались побороть течение и перебраться на другую сторону. Но лодку перевернуло. Ребята, которые остались на берегу и следили за друзьями, кинулись спасать товарищей. Но там даже не течение. Там все настолько сильно, что образуются водовороты. В такой они и попали, - рассказал источник издания.

Все школьники оказались под водой. Но четвертому парню чудом удалось выжить - его выкинуло ближе к спокойной части канала. Все дети 2004 года рождения. В сентябре они должны были пойти в 11 класс.