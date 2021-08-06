Губернатор Ставрополья поручил проверить опасные водоемы после гибели подростков

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил компетентным ведомствам провести масштабную проверку всех опасных водоемов региона. Причиной стала гибель трех 17-летних ребят в реке у Невинномысска.

- Случившееся - это горький урок, который должен быть выучен. Поручил проверить потенциально опасные водоемы во всех муниципалитетах. Включая те, что не предназначены для купания, но могут привлекать людей. Предупреждающие знаки, надзор и контроль - все должно быть так, как предписано правилами, - заявил Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что спасатели нашли тело третьего утонувшего подростка. С родителями всех умерших подростков работают профессиональные психологи.

4 августа 2021 года в Невинномысске утонули трое школьников, катаясь в канале на надувной лодке. Четвертый парень из компании чудом выжил. Подробнее об инциденте читайте в материале "Комсомолки".

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В сентябре друзья должны были пойти в 11 класс (подробнее).