25 тысяч ставропольцев купили на ярмарках 160 тонн продукции за 16 млн рублей

В мэрии Ставрополя сообщили, что за 5 месяцев 2021 года в городе прошло 19 ярмарок выходного дня. Больше 25 тысяч местных жителей купили 160 тонн продуктов на 16 миллионов рублей.

На ярмарках обычно продают мясо, молочную продукцию, рыбу, овощи, фрукты и т.д. Также часто можно купить продукты выгоднее, чем в сетевых магазинах. На ярмарках представлена продукция более тысячи местных производителей.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2021 году удалось увеличить число предпринимателей, представляющих продукцию на ярмарках, на 25%. Это значит, что ассортимент только расширяется.