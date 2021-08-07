Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими в Буденновске

В Ставропольском крае прокуратура начала проверку после аварии с тремя погибшими в Буденновске. Как ранее сообщал сайт stav.kp.ru, в 4 часа утра 7 августа иномарка с четырьмя молодыми людьми на большой скорости врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ». Погибли трое – 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров, выжил 28-летний парень. Он в реанимации.

- По данному факту по поручению прокуратуры края Буденновской межрайонной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования, - комментируют в ведомстве.