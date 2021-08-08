Ленинский суд Ставрополя продлил арест экс-мэра Пятигорска Травнева на три месяца

Ленинский суд Ставрополя избрал меру пресечения для бывшего мэра Пятигорска Льву Травневу. Он останется в СИЗО еще на три месяца, пока идет расследование.

Лев Травнев подозревается в превышении должностных полномочий. По данным ведомства, в 2013 году чиновник незаконно разрешил построить автосалон в пределах второй зоны горно-санитарной охраны. Хотя там запрещено возводить объекты, не связанные с отдыхом и лечением. В результате природе и лечебно-оздоровительной местности был причинен ущерб.

Чиновник стал фигурантом целых четырех уголовных дел.