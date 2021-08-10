В Ставрополе пенсионер перевел мошеннику более 1 млн рублей

В городской отдел полиции Ставрополя с заявлением о мошенничестве обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и предложил инвестировать деньги для получения прибыли на сайте финансовой биржи.

Злоумышленник убедил заявителя зарегистрироваться на сайте финансовой организации и перевести деньги на указанный счет. Доверившись незнакомцу, потерпевший осуществил 26 операций по переводу денег в общей сумме порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Спустя время мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в органы внутренних дел.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что 29-летний житель Ставрополья обманул пенсионерку в «Одноклассниках». Под разным предлогом ему удавалось вытягивать из ее деньги. За полгода общения пенсионерка перевела мужчине более 1 млн рублей.