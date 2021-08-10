Назначен новый руководитель «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

Им стал Олег Маслин

Решением совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» генеральным директором компании избран Олег Маслин. Также по совместительству он возглавил АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук накануне представил нового руководителя коллективам ставропольских компаний.

Олег Витальевич Маслин родился 16 июня 1964 года в г. Невинномысске Ставропольского края. В 1986 году окончил Ставропольский ордена Трудового Красного Знамени сельхоз институт по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

В 2020 году окончил Северо-Кавказский федеральный университет Управления дополнительного образования и повышения квалификации по специальности «Системы газораспределения и газопотребления».

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе прошел суд над задержанным в ноябре 2020 года бывшим заместителем генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павлом Гридневым.

Газового топ-менеджера обвиняли в участии в коммерческом подкупе на 2 млн рублей в прошлом году. Гриднева поймали при передачи части взятки в размере 200 тысяч вместе с экс-исполнительным директором АО «Минераловодская газовая компания» Сергеем Харьковым.