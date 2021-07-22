Топ-менеджера «Газпром межрегионгаз Ставрополь» приговорили к 5 годам лишения свободы условно

На фото: Павел Гриднев

В Ставрополе прошел суд над задержанным в ноябре 2020 года бывшим заместителем генерального директора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павлом Гридневым.

Газового топ-менеджера обвиняли в участии в коммерческом подкупе на 2 млн рублей в прошлом году. Гриднева поймали при передачи части взятки в размере 200 тысяч вместе с экс-исполнительным директором АО «Минераловодская газовая компания» Сергеем Харьковым.

На обоих было заведено уголовное дело, в зависимости от роли каждого, по статьям 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

Как стало известно сайту stav.kp.ru в пресс-службе Промышленного суда Ставрополя, экс-заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева приговорили к пяти годам лишения свободы условно и четырехлетнему запрету занимать определенные должности.

Напомним, что этот же райсуд ранее избрал меру пресечения для гендиректора «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Сергея Бондаренко. Под домашним арестом он останется до 28 августа.

Бондаренко задержали на рабочем месте по подозрению в присвоении служебного автомобиля «Ленд Крузер 200». Зимой 2019 иномарке специально увеличили пробег, сбив ее стоимость до минимальных 890 тысяч рублей. Автомобиль потом нашли у отца подозреваемого. Компании был причинен ущерб более 1,5 млн рублей.

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