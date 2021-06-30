Гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отправили под домашний арест

Александр Бондаренко

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения для гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Александра Бондаренко. Он пробудет под домашним арестом до 28 августа, сообщает источник stav.kp.ru в суде.

На днях Бондаренко задержали на рабочем месте. Его подозревают в преступлении, предусмотренном статьей "Присвоение". По версии следствия, зимой 2019 года мужчина увеличил пробег служебного «Ленд Крузер 200», из-за чего его стоимость резко уменьшилась. Позже гендиректор продал машину за 890 тысяч рублей, а затем автомобиль обнаружили у отца подозреваемого. Компании причинен ущерб более 1,5 млн рублей.

Еще в конце 2020 года следствие возбудило уголовное дело против коллег Бондаренко. Их уличили в коммерческом подкупе. Директор одной организации передал бывшему замдиректору по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павлу Гридневу взятку в 200 тысяч рублей. Посредником выступил бывший исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания» Сергей Харьков.

Бондаренко возглавляет "Газпром межрегионгаз Ставрополь" с февраля 2019 года. В газовой отрасли работает более 20 лет, начинал с юридического отдела в "Тамбовоблгаз".