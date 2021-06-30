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Происшествия30 июня 2021 14:29

Гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отправили под домашний арест

Александра Бондаренко подозревают в присвоении служебного имущества
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Александр Бондаренко

Александр Бондаренко

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения для гендиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Александра Бондаренко. Он пробудет под домашним арестом до 28 августа, сообщает источник stav.kp.ru в суде.

На днях Бондаренко задержали на рабочем месте. Его подозревают в преступлении, предусмотренном статьей "Присвоение". По версии следствия, зимой 2019 года мужчина увеличил пробег служебного «Ленд Крузер 200», из-за чего его стоимость резко уменьшилась. Позже гендиректор продал машину за 890 тысяч рублей, а затем автомобиль обнаружили у отца подозреваемого. Компании причинен ущерб более 1,5 млн рублей.

Еще в конце 2020 года следствие возбудило уголовное дело против коллег Бондаренко. Их уличили в коммерческом подкупе. Директор одной организации передал бывшему замдиректору по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павлу Гридневу взятку в 200 тысяч рублей. Посредником выступил бывший исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания» Сергей Харьков.

Бондаренко возглавляет "Газпром межрегионгаз Ставрополь" с февраля 2019 года. В газовой отрасли работает более 20 лет, начинал с юридического отдела в "Тамбовоблгаз".

Задержание гендиректора "Газпром Межрегионгаз Ставрополь"
ЧППроисшествия: ЧП