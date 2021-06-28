Против главы "Газпром межрегионгаз Ставрополь" завели уголовное дело

Сергей Бондаренко. Фото: regiongaz.ru

В Ставрополе задержали главу компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко. Мужчина проходит по делу о крупной растрате. Его задержали на рабочем месте, сообщили корреспонденту stav.kp.ru сотрудники предприятия.

Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю. В ведомстве прокомментировали уголовное дело. По данным следствия, зимой 2019 года Бондаренко накрутил пробег на служебный автомобиль - «Ленд Крузер 200». А затем продал его за 890 тысяч рублей и передал отцу.

- В результате чего АО «Газпром газораспределение Ставрополь» причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей. Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в результате эффективного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УФСБ России по Ставропольскому краю. Следствие выступает с ходатайством в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении ведомства.

Заместители Бондаренко также проходят фигурантами уголовного дела. Осенью бывшего замдиректора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павла Гриднева и экс-исполнительного директора АО «Минераловодская газовая компания» Сергея Харькова задержали. По версии следствия, Гридневу передали 200 тысяч рублей взятки от одной организации. Посредником выступил Харьков.

Бондаренко возглавляет "Газпром межрегионгаз Ставрополь" с февраля 2019 года. В газовой отрасли работает более 20 лет, начинал с юридического отдела в "Тамбовоблгаз".

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