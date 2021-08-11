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Общество11 августа 2021 10:45

В Ставрополе к осени появится перспективная дорога

Сейчас подрядчик выполняет работы по переустройству сетей газоснабжения, линий связи, электропередач, попадающих в зону размещения проезжей части
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжается реконструкция автодороги на улице Перспективной. В работах задействован участок протяженностью 828 метров от проспекта Российский до улицы Рогожникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас ведется устройство дождевой канализации и основание дорожной одежды.

Кстати, там появится еще одна велодорожка также длинною в 828 метров, ее ширина составит 2,5 метра.

Вдоль нее также оборудуют тротуары шириной более 2 метров с новым плиточным покрытием. К этому времени дорожники как раз сделали разбивку трассы прохождения тротуара и велодорожки.

Все работы планируют завершить в начале осени 2021.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Пятигорске суд удовлетворил иск краевой природоохранной прокуратуры к городской администрации о демонтаже незаконной вертолетной площадки, которая находится в границах государственного памятника природы регионального значения «Гора Машук», водоохранной зоны реки Подкумок в Пятигорске.