В Ставрополе к осени появится перспективная дорога

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжается реконструкция автодороги на улице Перспективной. В работах задействован участок протяженностью 828 метров от проспекта Российский до улицы Рогожникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас ведется устройство дождевой канализации и основание дорожной одежды.

Кстати, там появится еще одна велодорожка также длинною в 828 метров, ее ширина составит 2,5 метра.

Вдоль нее также оборудуют тротуары шириной более 2 метров с новым плиточным покрытием. К этому времени дорожники как раз сделали разбивку трассы прохождения тротуара и велодорожки.

Все работы планируют завершить в начале осени 2021.

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