Жительница Ставрополя перевела мошеннику более 6 млн рублей

Жительнице Ставрополя позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником известной финансовой компании.

Он убедил ставропольчанку зарегистрироваться на одном из сайтов и перевести на счет якобы трейдерской интернет-системы более 6,3 млн рублей. Мужчина утвержал, что женщина получит доход от вложенных на брокерской площадке денег.

Женщина выполнила указания, а когда поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

А ранее в Пятигорске 73-летний турагент-рецидивист развела клиента на деньги. Мужчина заплатил ей 76 тысяч рублей, надеялся, что проведет с комфортом время в отпуске на Средиземноморье, но не вышло. Пенсионерка присвоила эти деньги себе.