В Кисловодске водоснабжение планируют восстановить к 14:00

В Кисловодске водоснабжение планируют восстановить в привычном режиме сегодня, 11 августа к 14.00.

В пресс-службе ЖКХ Ставрополья назвали причину временного приостановления подачи водыю. По данным регионального ведомства, выпадение обильных осадков и сход селей в предгорьях Кавказа, привели к повышению мутности воды в Эшкаконском водохранилище.

Именно поэтому в части Кисловодска, запитанной от Эшкаконского гидроузла, вынужденно ограничено водоснабжение.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что и.о. главы Кисловодска Вячеслав Сергиенко сообщил утром, что родителям малышей, которые посещают детсады, на сегодняшний день предложили оставить их дома, так как в ряде дошкольных учреждений водоснабжения нет.

Местное подразделение водоканала уже организовало подвоз воды автоцистернами по заявкам. Телефон для заявок: +7(87937) 6-21-10.