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Здоровье11 августа 2021 19:25

Рейды на пассажиров без масок проведут в транспорте Ставрополья

Также будет учитываться соблюдение социальной дистанции
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщили, что в скором времени в регионе организуют регулярные проверки в общественном транспорте. Полиция проверит соблюдение санитарных норм и ограничений.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в целом в крае остается непростой. Рост числа заболевших требует дополнительных мер реагирования. В том числе министерству дорожного хозяйства и транспорта поручено совместно с муниципалитетами организовать проверки соблюдения профилактических мер в общественном транспорте, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшие сутки в регионе коронавирусом заболели еще 340 человек. Число зараженных достигло 68222. Вместе с тем, в минувшие сутки было и несколько летальных случаев. За вчерашний день скончались 10 пациентов.