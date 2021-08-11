Рейды на пассажиров без масок проведут в транспорте Ставрополья

В пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщили, что в скором времени в регионе организуют регулярные проверки в общественном транспорте. Полиция проверит соблюдение санитарных норм и ограничений.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в целом в крае остается непростой. Рост числа заболевших требует дополнительных мер реагирования. В том числе министерству дорожного хозяйства и транспорта поручено совместно с муниципалитетами организовать проверки соблюдения профилактических мер в общественном транспорте, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшие сутки в регионе коронавирусом заболели еще 340 человек. Число зараженных достигло 68222. Вместе с тем, в минувшие сутки было и несколько летальных случаев. За вчерашний день скончались 10 пациентов.