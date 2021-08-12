В Ставрополе 12 и 13 августа перекроют участок улицы Доваторцев

В Ставрополе 12 и 13 августа будут перекрывать движение на улице Доваторцев из-за проведения технических работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Запланированы работы по бетонированию цокольного этажа здания. Для обеспечения безопасности дорожного движения введут ограничения.

Как рассказали в мэрии, проезд будут перекрывать с 09:00 до 17:00 от дома № 65/1 до дома № 67А. Объехать закрытый участок можно будет по улице 50 лет ВЛКСМ.

Для организации безопасного дорожного движения там установят указатели и дорожные знаки. Администрация Ставрополя просит водителей заранее продумывать свой маршрут и отнестись с пониманием к вынужденной мере.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что скоро в регионе организуют регулярные проверки в общественном транспорте. Полиция проверит соблюдение санитарных норм и ограничений.