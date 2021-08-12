В Ставропольском крае 13 августа прогнозируется ливень, град, гроза и шквалистый ветер

По данным Росгидрометцентра, с 13 по 15 августа в Ставропольском крае прогнозируется ливень, гроза, град и шквалистый ветер 20-25 м/с.

Ранее на наш регион обрушился сильный дождь. Коммунальщики города с раннего утра приводят в порядок улицы, дороги и тротуары. Они убирают поваленные деревья, расчищают ливневки от мусора и грязи.

С проезжих частей, тротуаров и дворов вывезли уже более 20 деревьев и упавших веток. От наносов освободили около 500 решеток ливневых решеток. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.