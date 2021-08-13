На Ставрополье глава одного из сельхозпредприятий подозревается в мошенничестве

В полицию Петровского городского округа обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства из соседнего района с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Выяснилось, что мужчина заключил с главой одного из сельхозпредприятий устный договор купли-продажи зерна пшеницы.

Согласно условиям договоренности, заявитель поставил покупателю около 100 тонн товара.

Но в полом объеме условия соглашения покупатель не выполнила. Имея возможность внести полную сумму оплаты, она лишь частично оплатила товар, причинив поставщику ущерб на сумму около пятисот тысяч рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства. Ведется следствие.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про племколхоз «Россия», который продолжает находиться в центре скандала из-за незаконного отстранения от управления кооперативом его многолетнего бессменного председателя Сергея Пьянова.

Напомним, 5 февраля, в день голосования, на повестке которого стоял вопрос о переизбрании Пьянова на новый пятилетний срок, к нему домой пришли с обыском сотрудники полиции.

Пока искали несуществующие наркотики, в колхозе произошел переворот. Бригадир Александр Гринев самовольно поменял повестку и «ввиду отсутствия Пьянова» внес свою кандидатуру на пост председателя. И был «избран».