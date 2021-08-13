На Ставрополье выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом в крае

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердилсяу 74 человек. Вчера, 12 августа заболело 70 жителей. Число зараженных в краевой столице достигло 13440.

На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу заболевших коронавирусом в крае. На втором месте оказался Невинномысск.

Там зафиксировано 29 случаев за сутки. На третьем месте – Буденовский район, там заболело 23 человека за вчерашний день.

Всего на Ставрополье за сутки скончались 12 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 2010.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 341 человека. Число зараженных достигло 68905.